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بأكثر من 200 ألف ريال.. فيلا بالرياض يتفاوت سعرها من معلن إلى آخر ومستفيد يكشف السر

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 11:18 مساءً

المناطق ـ متابعات

سلط برنامج “الراصد” اليوم الأربعاء، الضوء على التضارب في سوق العقارت، وتفاوت الأسعار من  معلن لآخر.

وقال مستفيد، يدعى إبراهيم الدويخ، إن دخول الأجانب في هذه المهنة هو السبب وراء ارتفاع الأسعار بهذ الشكل، كما يوجد تفاوت في الأسعار قد يصل إلى 200 ألف ريال.

وبين أن المسوق هو السبب الأول في رفع السعر، وللمالك أيضا دور كبير في القضية.

 

 

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 11:18 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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