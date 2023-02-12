بأكثر من 8 ملايين ريال قيمة ما استعادته التسوية الودية بعسير خلال 2022م

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تمكنت إدارة التسوية الودية بمنطقة عسير التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العام الماضي من استرداد حقوق مالية لموظفي القطاع الخاص بمبالغ وصلت لاكثر من 8 مليون ريال سعودي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ هادي بن عايض الشهراني أن المبالغ استردت من خلال النظر في أكثر من 4500 دعوى عمالية لعام 2022م حيث يعقد الصلح وتقريب وجهات النظر بين العمال واصحاب العمل علماً بأن التسوية الودية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل ، وأي منازعات أخرى ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه بهدف فض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.