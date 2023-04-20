بإجمالي “1.5 مليار”.. “سلمان للإسكان” تتبرع بـ200 مليون لـ”جود الإسكان”

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تبرعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري بـ200 مليون ريال لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، حيث مثلت المساهمة الأكبر قيمة في الحملة، ليصل إجمالي المبلغ إلى 1.5 مليار ريال.

وأكد الأمين العام للجمعية المهندس أحمد البديع، أن إسهام الجمعية في هذه الحملة يأتي امتداداً لعطائها في مجال الإسكان الخيري، والذي انطلق برعاية وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ تأسيسها عام 1993.

وأشار إلى أن الجمعية، بإشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لجنتها التنفيذية، عملت على العديد من المبادرات والحلول الإسكانية من خلال توفير بيئة سكنية مناسبة للأسر الأشد حاجة، إضافة إلى تنمية الأسر المستفيدة لتحقيق استدامة للاستقرار الأسري.