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بإدراج اسمه ضمن أفضل 2% من العلماء.. بروفيسور سعودي يسجل اكتشافه الطبي في اليابان (فيديو)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 11:13 مساءً
بروفيسور سعودي

المناطق ـ متابعات

سجل البروفيسور السعودي “حسن حمق” اكتشافه الطبي في اليابان، بعد أن تم إدراج اسمه  ضمن أفضل 2% من العلماء.

وحول اكتشافه، قال “حسن حمق” في تصريحات لبرنامج الراصد المعروض عبر شاشة الإخبارية، إنه يساهم في كل كثير من المشكلات الصحية.

وبين أن أي اكتشاف في الأصل هو عبارة عن إيجاد حل لمشكلة ما، موضحا أن اكتشافه يختص بعلاج ضعف المناعة عند الأشخاص.

كما يعالج أيضا الأمراض المؤدية إلى الالتهابات، ومن أبرزها التهابات “جدار القلب”.

 

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 11:13 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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