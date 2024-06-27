” بئر غرس” التاريخي يستقبل زائري المدينة المنورة بعد اكتمال أعمال تطويره

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يحرص زائرو المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين على الوقوف على المعالم التاريخية والأثرية التي ترتبط بسيرة النبي – صلى الله عليه وسلم – والوقوف عن قرب على مكوناتها، وما شهدته بعض تلك المواقع من تطوير، وتحسين مرافقها للمحافظة على بنائها ومرافقها.

ويعدّ بئر “غرس” الذي يقع في حي العوالي على بعد 1500 متر جنوب المسجد النبوي، أحد المعالم التاريخية والأثرية التي لها ارتباط بسيرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – .

وشهد بئر “غرس” أعمال تطوير وتحسين ضمن برنامج تطويري يشمل عدة مساجد ومواقع ومعالم أثرية وتاريخية في المدينة المنورة، للمحافظة على طابعها المعماري وتأهيلها لخدمة مرتاديها، مع المحافظة على مكوناتها التاريخية وتفاصيل المكان.

ووثّقت “واس” اليوم مشاهد من توافد زائري المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين إلى موقع بئر “غرس” في إحدى محطات زياراتهم في للمعالم التاريخية في المدينة المنورة حيث يقفون على طبيعة المكان، ويشربون من ماء البئر عبر نقاط الشرب التي تم تهيئتها لمرتادي البئر بعد تطويره، ويلتقطون الصور التذكارية، إذ يحرص الزائرون على القيام بجولة تشمل العديد من المواقع من أبرزها ساحة شهداء أحد، وجبل الرماة، ومساجد قباء، والقبلتين، والخندق، والغمامة، والإجابة، والسقيا، وكذلك الآبار التاريخية التي اغتسل منها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شرب منها، وتوضأ منها، أو وقف بجوارها خلال العهد النبوي في المدينة المنورة.