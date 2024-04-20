باتريك كيتل .. بطل كأس العالم للترويض

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توج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي باتريك كيتل بلقب النسخة الـ 37 في كأس العالم للترويض 2024، وذلك قبل يوم من ختام بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 والمقامة حالياً على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

وحسم الفارس السويدي باتريك كيتل العالمي للترويض، اللقب لأول مرة في مشواره وذلك بنسبة 81.661 في المائة في التقييم العام وسط حضور جماهيري غصت بهم مدرجات “الرياض أرينا”، فيما نالت الدنماركية نانا سكودبورغ مرالد المركز الثاني بـ 81.429 في المائة، ونالت الألمانية ايزابيل ويرث المركز الثالث بـ 81.404 في المائة.

وشارك في نهائي الترويض 15 فارس وفارسة يعدون من صفوة فرسان العالم ويمثلون 12 دولة، فيما بلغ مجموع الجوائز 400 ألف يورو (1.6 مليون ريال)، حيث تعد الأعلى في تاريخ كؤوس العالم للترويض والبالغ عددها 36 نسخة.