باحثة سعودية تحصد المركز الثاني في معرض “اختراعات المرأة” 2023 في كوريا

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حصدت الباحثة السعودية عبير بنت مطر الحارثي، المركز الثاني؛ ضمن 300 مشاركة في معرض كوريا الدولي لاختراعات المرأة “كيوي 2023″؛ الذي يقام خلال الفترة من 22 – 25 يوليو الحالي في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول وتنظمه جمعية كوريا النسائية للاختراعات؛ المعنية باكتشاف الأفكار الإبداعية للمرأة ودعمها.

ويتمثل إنجاز الحارثي البحثي في نظارة واقع معزز، مزودة بعدسات ذكية تعمل على بصمة العين كنظام حماية، ويمكن تغيير نمطها من الشفاف إلى الوضع الداكن أوتماتيكياً، وتفيد المكفوفين باستشعار الأجسام أمامهم.

وأوضحت الباحثة الحارثي أنه تم تزويد “نظارة الواقع المعزز” بحساسات على جانبي الذراع الأيمن والأيسر للنظارة؛ تعمل على تمرير الأوامر لربط النظارة بالجوال، ونظام التموضع العالمي الـ GPS؛ مشيرة إلى أنه من وظائف هذه الحساسات استشعار البرق أو القرب من التيار الكهربائي؛ لتعمل على إيقاف الوظائف مباشرة، وتحتوي على جيب عبارة عن مخزن صغير في نهاية ذراعي النظارة يوجد في داخل هذا الجيب سماعات صغيرة تخرج عن طريق اللمس أو الضغط وتقوم بالترجمة الفورية ونقل الأوامر الصوتية، وتتمتع هذه السماعات أيضاً بخاصية البلوتوث والقدرة على منع الضجيج بدون الدخول للأذن، ويستفيد من تقنية رفع الصوت لضعاف السمع، والرد على مكالمات الجوال.

يذكر أن معرض كوريا الدولي لاختراعات المرأة “كيوي 2023” تحت إشراف الاتحاد الدولي للمخترعين، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومكتب الملكية الفكرية الكورية؛ يهدف لدعم اختراعات المرأة، وتعميق أسس الاختراع، وتسهيل التبادل بين المخترعات حول العالم، مع تحفيز الاختراعات التي طورتها المرأة، وتشجيع المتميزة منها.