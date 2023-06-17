باحثة سعودية في الآثار والسياحة: التنقيب عن الآثار في السعودية بدأ متأخرا ولكن لم تنهب آثارنا

قالت “حصة بنت مروان السديري” الباحثة السعودية في الآثار والسياحة، إن الأبحاث العلمية والدراسات التاريخية تؤكد على أن المملكة تحتوي على عدد كبير من الآثار الممتدة عبر التاريخ.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “الندوة”، أن ما تم اكتشافه إلى الآن لا يتجاوز نسبة الـ 10 % من الآثار الموجودة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن المملكة تتعاقد مع هيئات ومنظمات تراثية عالمية من أجل الكشف عن بقية الآثار الموجودة على أرض المملكة وفي باطنها.

وأشارت إلى أن المملكة تعاقدت مع هيئة إيطالية للكشف عن الآثار السعودية في محيط البحر الأحمر والخليج العربي.

وأكدت أن رحلة البحث عن الآثار في المملكة ستأخذ الكثير من الوقت والجهد، موضحة أن الآثار السعودية موجودة ولم تتعرض للنهب.