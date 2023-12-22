باحثة سياسية: أزمة غزة وصلت للدول الأوروبية وأحدثت شرخا فيها ما بين المهاجرين والشعوب

أكدت الكاتبة والباحثة السياسية “مايا خضرة”، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أحدثت شرخا كبيرا في الدول الأوروبية ما بين المهاجرين والشعوب الأساسية لتلك الدول.

وأوضحت في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القصف الإسرئيلي خلف آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.