باحثة في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة تجاوزت الحدود الحمراء في الدعم العسكري لأوكرانيا وهذا الأمر سيصعد الخلافات السياسية وحدة القتال

قالت الدكتورة “لانا بدفان” الباحثة في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في دعمها لأوكرانيا.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “هنا الرياض”، أن واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء في الدعم العسكري لكييف، موضحة أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد حدة القتال، وسيصعد الخلافات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت أن دعم الدول الغربية لأوكرانيا، يفسر بوضوح عدم رغبة تلك الدول في تهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، حيث يعاني كلا الشعبين من أضرار بالغة نتيجة الحرب بين البلدين.