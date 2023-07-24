باحثون: أخطاء “ChatGPT” وصلت لحد الغباء

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توصلت دراسة أمريكية إلى أن نموذج اللغة الكبير في “ChatGPT” يحتوي على المزيد من الأخطاء، وهو ما يصل إلى درجة الغباء.

واعتبرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي ستانفورد وبيركلي الأمريكيتين، أن الكثير من المُستخدمين تحدثوا عن التدهور الواضح في أداء أحدث إصدارات نموذج الشات في الأشهر التي تلت إصداره.

وأكدت أن “جي بي تي-4″ و”جي بي تي-3.5” احتويا على المزيد من أخطاء التنسيق في إنشاء التعليمات البرمجية خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مارس، منوهةً إلى أن هذا التدهور الواضح في الدقة أصبح مزعجاً للغاية.

وتخوفت الدراسة من أن هذا التدهور الواضح مع مرور الوقت قد يتحدى إصرار شركة “أوبن أي آي” على أن نماذجها تتحسن، كما أن أداء التطبيق الخاص بها في بعض المهام ازداد سوءاً بمرور الوقت.