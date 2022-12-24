باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية ذكاء اصطناعي تتنبأ بالكوارث الطبيعية والأوبئة

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ابتكر باحثون من جامعة “براون” الأمريكية بالتعاون مع معهد “ماساتشوستس” للتقنية، نموذج ذكاء اصطناعي يجمع بين خوارزميات إحصائية مع تقنية تعلم الآلة، للتنبؤ باحتمال حصول الأوبئة والكوارث الطبيعية نادرة الحدوث.

وقال الباحثون، في دراستهم المنشورة بمجلة “نيتشركومبيوتيشنال ساينس” العلمية، إن الخوارزميات الإحصائية تستخدم بيانات قليلة عن الأحداث الطبيعية، مشيرين إلى أنه تم تدريب خوارزمية تعلم الآلة على التعامل مع قلة البيانات.

وأضافوا أنهم نجحوا في إلغاء حاجة النماذج الحاسوبية إلى كميات كبيرة من البيانات، ما سمح لهم بتحويل التنبؤ بالأحداث النادرة إلى مسألة نوعية بدل الكمية، وذلك من خلال تعلم الآلة القائم على تحليل البيانات الإحصائية، وتصنيف نقاط بيانية جديدة مرتبطة بالأحداث الكارثية، ما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر من بيانات أقل.

من جانبه، أوضح مؤلف الدراسة الدكتور جورج كارنياداكيس، أن وباء كورونا هو مثال واضح على الأحداث نادرة الحصول، فضلا عن أمثلة أخرى تتضمن حصول زلزال في كاليفورنيا أو حريق في المكسيك، ونظرا لندرة حصولها لا توجد لدينا بيانات تاريخية كافية عنها، ما يمنعنا من التنبؤ بحصولها مستقبلا.