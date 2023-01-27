باحثون يطورون ملصقا بالموجات فوق الصوتية لمراقبة الحمل عن بعد

ويسعى الفريق البحثي حاليا إلى إنشاء دائرة لاسلكية من أجل تسهيل استخدام ذلك الملصق؛ لمساعدة الأطباء والأمهات في مراقبة الحمل، خاصة لدى الأمهات الحوامل المصابات بأمراض مزمنة.

ويمكن ذلك الابتكار النساء الحوامل من مراقبة نمو الجنين في الرحم بفضل تقنية الموجات فوق الصوتية القابلة للارتداء.