باحثون يطورون ملصقا بالموجات فوق الصوتية لمراقبة الحمل عن بعد

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نجح باحثون بجامعة كاليفورنيا في تطوير رقعة بحجم عملة معدنية صغيرة تلتقط صورًا حية مستمرة في أعماق الجسم بشكل متواصل.
وأعلن الباحثون تطوير نسخة يمكن أن تستخدمها النساء الحوامل، من خلال توصيل ملصق الموجات فوق الصوتية فعليًا بجهاز كمبيوتر، وفقا لـ «العربية».
ويسعى الفريق البحثي حاليا إلى إنشاء دائرة لاسلكية من أجل تسهيل استخدام ذلك الملصق؛ لمساعدة الأطباء والأمهات في مراقبة الحمل، خاصة لدى الأمهات الحوامل المصابات بأمراض مزمنة.
ويمكن ذلك الابتكار النساء الحوامل من مراقبة نمو الجنين في الرحم بفضل تقنية الموجات فوق الصوتية القابلة للارتداء.