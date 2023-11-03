باحث أمني: تسيير الجيش الأمريكي طائرات فوق قطاع غزة ليس من أجل الأسرى بل لتزويد القوات الإسرائيلية بالمعلومات عن تحركات حماس وتمركزاتها

أكد الباحث الأمني “فايز الأسمر”، أن زعم أمريكا تسيير طائرات فوق قطاع غزة بهدف البحث عن الأسرى غير صحيح.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الهدف من تسيير تلك الطائرات هو تزويد القوات الإسرائيلية بالمعلومات عن تحركات حماس وتمركزاتها.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل قوة خلف إسرائيل في حربها على قطاع غزة، بالرغم من مخالفة تل أبيب لقواعد القانون الدولي والإنساني.