باحث: السعودية هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية (فيديو)

أكد الباحث في مجال الصحة النفسية، الدكتور ناصر بن دهيم، أن المملكة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “أولًا دعني أوضح بعض النقاط المهمة حول مجال تعزيز الصحة النفسية، ونحن كسعوديين نفتخر فيها ونتحدث عنها بفخر دائمًا، خلال الفترة الأخيرة”.

وأكمل، أن المملكة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية، ومؤشراته وهذا يتم في دولتين فقط في العالم هم السعودية وأمريكا، كما أن المملكة “.

وأشارت، أن المملكة نشرت مؤشرات الصحة النفسية خلال وبعد جائحة كورونا ، والتي ظهرت استقرارًا والسعودية من أفضل الدول في مجال الصحة النفسية”.

فيديو | الباحث في مجال الصحة النفسية د. ناصر بن دهيم: المملكة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/sn0UKC723u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023

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