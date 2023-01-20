أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

باحث: السعودية هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 يناير 2023 - 4:41 مساءً

أكد الباحث في مجال الصحة النفسية، الدكتور ناصر بن دهيم، أن المملكة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “أولًا دعني أوضح بعض النقاط المهمة حول مجال تعزيز الصحة النفسية، ونحن كسعوديين نفتخر فيها ونتحدث عنها بفخر دائمًا، خلال الفترة الأخيرة”.

وأكمل، أن المملكة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية، ومؤشراته وهذا يتم في دولتين فقط في العالم هم السعودية وأمريكا، كما أن المملكة “.

وأشارت، أن المملكة نشرت مؤشرات الصحة النفسية خلال وبعد جائحة كورونا ، والتي ظهرت استقرارًا والسعودية من أفضل الدول في مجال الصحة النفسية”.

اقرأ ايضًا

وزارة الصحة تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 يناير 2023 - 4:41 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى