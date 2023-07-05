باحث سياسي: جهود عربية متواصلة انطلاقا من نتائج قمة الرياض لدعم الموقف الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

قال “مبارك آل عاتي” الكاتب والباحث السياسي، إن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على “جنين” جاء في محاولة للهروب من الأزمات الداخلية حول نظام القضاء في تل أبيب.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن النظام والحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب كثرة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، المتعلقة بأزمة نظام القضاء.

وأكد أن الجهود العربية متواصلة انطلاقا من نتائج قمة الرياض لدعم الموقف الفلسطيني، والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، لا تزال تولي القضية الفلسطينية أهمية خاصة، بل وتعتبرها في مقدمة اهتماماتها في المؤتمرات العالمية والمحافل الدولية، من أجل أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.