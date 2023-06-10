باحث سياسي: هناك توجه لقوات الدعم السريع وطموح تنامى عبر الفترة الأخيرة لاستلام السلطة في السودان

قال “فتح الرحمن يوسف” الكاتب والباحث السياسي في صحيفة الشرق الأوسط، إن الأزمة السودانية طال أمدها، مما نتج عنها معاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشها الشعب السوداني.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن إنهاء الأزمة في السودان ليس مرتبطا إطلاقا بتنحي كلا من قائد القوات المسلحة “عبدالفتاح البرهان”، وقائد قوات الدعم السريع “حميدتي”.

وأكد أن قوات الدعم السريع لديها طموحات قديمة، وتنامت في ظل الظروف الراهنة من أجل استلام سلطة الحكم في السودان والإحلال محل الجيش السوداني المنظم بمساعدة بعض من الحركات المدنية، واصفا ذلك بالأمر الخطير.

ودعا كلا من طرفي النزاع لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات لكي ينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار الذي لطالما حلم به.