باحث عراقي: قمة جدة استثنائية وأتمنى عقد قمة ثقافية عربية موازية للسياسية (فيديو)

قال الكاتب والباحث العراقي حسين سعدون إن قمة جدة تأتي في وقت استثنائي مع حاجة البلاد العربية إلى توحيد الصف العربي وإعادة اللحمة العربية مرة أخرى في ظل الأزمات التي يعيشها أبناء الوطن العربي.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أن المملكة العربية السعودية تسعى بكل جهد لديها لإعادة إحياء الدور العربي في المنطقة، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السياسية الطموحة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداُ أن المملكة أصبحت تلعب دورا مهما في الساحة السياسية الإقليمية.

وأوضح أن جهود المملكة لم تنحصر فقط على حل النزاعات بين الأشقاء، بل تعدت إلى تقديم الخدمات والمساعدات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإنسانية إلى كافة الشعوب العربية وحتى غير العربية.

وأكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات هائلة تستدعي توحيد الصفوف ولم الشمل العربي للوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك التداعيات المتعلقة بالأزمات الدولية والإنسانية في بعض الدول العربية، كالأمن الغذائي وأزمة النفط والذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى عقد قمة ثقافية عربية يشارك فيها كافة النخب المثقفة في أنحاء الوطن العربي لتعزيز الهوية العربية ومحاولة استعادة التراث الحضاري العربي.