باحث في التاريخ السعودي: المصادر القديمة ذكرت بلدة الجبيلة قبل قيام الدولة السعودية الأولى

أكد الباحث في التاريخ السعودي “راشد بن عساكر”، أن المصادر التاريخية القديمة ذكرت بلدة الجبيلة قبل قيام الدولة السعودية الأولى.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أن سبب تسميتها بالجبيلة يرجع أنها تقع على مرتفعات الجبال، موضحا أن جبيلة تصغير للجبل.

وبين أن من المصادر التاريخية الشهيرة التي ذكرت اسم الجبيلة قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى العلامة الشيخ “أحمد بن عطوة الدرعي الحنبلي” المفتي العام لبلاد العرب، إضافة إلى العديد من المصادر التاريخية الأخرى التي ذكرتها قبل قيام الدولة السعودية الأولى بأكثر من 60 سنة.