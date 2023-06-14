باحث في التاريخ السعودي: بنو حنيفة نزحوا إلى قارات الحبل منذ أكثر من 1600 عام

قال “راشد بن عساكر” الأكاديمي والباحث في التاريخ السعودي، إن بنو حنيفة نزحوا لعوامل مختلفة، لكن المؤرخون يشيرون إلى تتبع مواقع القطر.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أنهم وصلوا إلى القدية، ومنها انتقلوا إلى الشرق والملقى ثم نزحوا إلى هذه المنطقة الواسعة، المسماه بقارات الحبل، واستقروا فيها أياماً متعددة.

وأوضح أن المطار القديم الموجود في هذه المنطقة به آثار تعود إلى أكثر من 20 ألف سنة، كما أن المنطقة بأكملها مليئة بالآثار التي تدل على قدم هذه المنطقة وتاريخها العريق.