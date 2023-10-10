باحث في التاريخ السعودي: في العيينة نقوش ثمودية تشير إلى تاريخها العريق.. وهي إحدى أهم حواضر وادي العرض التي سكنها بنو حنيفة قبل الإسلام

أكد “عبدالمحسن بن معمر” الباحث في التاريخ السعودي وتاريخ شبه الجزيرة العربية، أن بلدة العيينة هي إحدى أهم حواضر وادي العرض، حيث سكنها قبيلة بني حنيفة قبل الإسلام.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أنه قبل آلاف السنين سكن الثموديين بلدة العيينة التي تقع في شمال غرب العاصمة السعودية الرياض.

وبين أن تاريخ بلدة العيينة موغل في القدم، حيث عثر الباحثون على نقوش ثمودية في شمال وجنوب العيينة قبل ظهور الإسلام بـ 200 عام.

وأشار إلى أن بلدة العيينة سكنها بنو عامر من بني حنيفة وحكموها، ثم انتقل الحكم إلى معمر الذي ينتمي إلى بني تميم حتى قيام الدولة السعودية الأولى.

وأوضح أن بلدة العيينة تتمتع بموقع جغرافي متميز، حيث تقع على ضفاف وادي العرض، وتشتهر بالمزارع وبساتين النخيل، مؤكدا أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى عين ماء موسمية تسقي مزارعها.