باحث في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لم تُحقق أي هدف من أهدافها الثلاثة خلال الـ 55 يومًا الماضية من الحرب على غزة

أكد الباحث في الشأن الإسرائيلي “أيمن الحنيطي”، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة منذ بداية الهجوم على غزة حتى الآن بعد مرور أكثر من 50 يوما.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق أي خسائر في صفوف أفراد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.