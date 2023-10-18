باحث في الشأن الإسرائيلي: بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية مارسوا ضغوطًا على “نتنياهو” وفي كل مرة يدفع الفلسطينيون الثمن

أكد الباحث في الشأن الإسرائيلي “خلدون البرغوثي” أن بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية مارسوا ضغوطا كبيرة على “نتنياهو” من أجل تنفيذ الهجوم الوحشي على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن نتنياهو لجأ إلى استخدام العنف والقوة من أجل حماية نفسه من الوقوع تحت طاولة القانون الإسرائيلي، من خلال سفك دماء الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن إسرائيل لم تكن تتجرأ لتقوم بهذا الأمر، لولا الضوء الأخضر الذي أعطته لها أمريكا لتنفيذ ما يحلو لها داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يزداد سواءا داخل غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع منذ اليوم الأول من المعركة.