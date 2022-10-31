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باحث في الشأن الإيراني: تصعيد الأجهزة الأمنية لعمليات قمع المحتجين دليل على ارتباك النظام الحاكم في إيران

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 4:02 مساءً

قال حسن راضي، الباحث في الشأن الإيراني، إن هناك توقع كبير لاستخدام والقمع ضد المتظاهرين من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف حسن راضي خلال لقائه مع العربية، أن النظام الإيراني كان يتوقع عودة المتظاهرين لمنازلهم وعدم النزول للشوراع خلال عمليات العنف التي يتم ارتكبها.

وتابع: أن النظام الإيراني يري حاليًا أن المتظاهرين عازمين في قرارتهم وعدم العودة، الأمر الذي أدى إلى تعطل الدراسة بمختلف مراحلها، كما أنه منع دخول الطلاب للجامعة خوفًا من توسع بؤرة الاحتجاجات.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 4:02 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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