باحث في الشأن الإيراني: تصعيد الأجهزة الأمنية لعمليات قمع المحتجين دليل على ارتباك النظام الحاكم في إيران

قال حسن راضي، الباحث في الشأن الإيراني، إن هناك توقع كبير لاستخدام والقمع ضد المتظاهرين من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف حسن راضي خلال لقائه مع العربية، أن النظام الإيراني كان يتوقع عودة المتظاهرين لمنازلهم وعدم النزول للشوراع خلال عمليات العنف التي يتم ارتكبها.

وتابع: أن النظام الإيراني يري حاليًا أن المتظاهرين عازمين في قرارتهم وعدم العودة، الأمر الذي أدى إلى تعطل الدراسة بمختلف مراحلها، كما أنه منع دخول الطلاب للجامعة خوفًا من توسع بؤرة الاحتجاجات.