باحث سياسي: المملكة تقود القاطرة العربية.. وتتعامل مع كل الملفات فوق الطاولة (فيديو)

قال الدكتور غنام المريخي الباحث والمحلل السياسي إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تتعامل مع كافة الملفات فوق طاولة المناقشة، موضحا أن القاطرة العربية اليوم تقودها المملكة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا” أن المملكة تراعي دائما مصالح الدول العربية وشعوبها وتحمي حقوقها في التنمية والتطور والتقدم والاستقرار، مؤكدا أنها تتعامل مع كل الملفات من فوق الطاولة، بطريقة حكيمة تراعي مصالح دول المنطقة العربية.

وأوضح أن كافة الدول العربية تتظر إلى المملكة باعتبارها قائدة القطر العربي وموجهة السياسة العربية، مشيرا إلى أن الدور السعودي أصبح محوريا أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في كافة المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والعلمية والتقنية بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن السياسة السعودية لن تقدم أي تنازل على حساب المصالح العربية المشتركة ولن تسمح أن يتم المساس بالأمن العربي القومي، عن طريق تطبيق الرؤية السعودية 2030 للمنطقة العربية.