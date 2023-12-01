باحث في الشؤون الأمنية والسياسية: إسرائيل لم تُظهر أي نوع من القُدرة على التفوق العسكري على حركة حماس بالمعنى الحقيقي

أكد العميد “خالد حمادة” الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، أن إسرائيل لم تظهر إلى الآن أي نوع من القدرة على التفوق العسكري على حركة حماس بالمعنى الحقيقي.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين داخل القطاع، لكنها لم تستطع إلحاق خسائر بصفوف مقاتلي حركة حماس.

وأوضح أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ أهدافها المعلنة منذ بداية الحرب على غزة، وهو ما دفعها إلى العودة إلى القصف مرة أخرى.