باحث في الشؤون البيئية: المملكة دولة نفطية.. ولكنها آثرت أن تكافح التغير المناخي وتشارك العالم من خلال مبادرات للطاقة المتجددة

أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون البيئية الدكتور “فرحان الجعيدي”، أن المملكة العربية السعودية تسعى من خلال عقد الاتفاقيات مع الدول الكبرى في العالم إلى الحفاظ على المناخ.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دولة نفطية تعتمد على الطاقة الغير متجددة إلا أنها آثرت أن تكافح التغير المناخي وتشارك العالم من خلال مبادرات عديدة للطاقة المتجددة.

وأوضح أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 إلى الاعتماد على مصادر للطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الآثار السلبية لانبعاثات الكربون التي تؤثر على المناخ.