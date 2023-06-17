باحث في الشؤون الدولية: فرنسا تعتمد على حكمة المملكة لوضع حد للأزمة الأوكرانية

قال الدكتور “طارق وهبي” الباحث في الشؤون الدولية، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تأتي ضمن جهود المملكة من أجل إنهاء الأزمات في العالم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن فرنسا تعتمد بشكل أساسي على المملكة العربية السعودية وعلى حكمتها من أجل وضع حد للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي يعلم أن قوة المملكة هو من أهم عوامل استقرار وتوازن المنطقة والشرق الأوسط.

وأكد أن الرياض ستلعب دورا ً مهماً ومحورياً من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أو التخفيف من حدة الصراع في الأراضي الأوكرانية.