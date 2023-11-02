باحث في الشؤون السياسية: الأنفاق أهم عنصر في طريقة قتال حماس ضد جيش إسرائيل

أكد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد “خليل الحلو”، أن الأنفاق هي أهم عنصر في طريقة قتال حماس ضد الجيش الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن حماس تعتمد على الأنفاق بشكل رئيسي في قتالها ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة داخل قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل إذا لم تتعامل مع الأنفاق بشكل جاد، فإنها ستحلق بأضرار كبيرة وخسائرة فادحة في العتاد والأفراد.

وبين أن حماس تدفع بالمقاتلين من الأنفاق ليباغتوا القوات الإسرائيلية من الخلف.