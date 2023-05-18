باحث في الشؤون السياسية: المملكة تتحرك في جميع الاتجاهات ليس على مستوى القمم فقط (فيديو)

قال الدكتور خالد باطرفي الباحث والمتخصص في الشؤون السياسية إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تتحرك في كافة الاتجاهات وعلى جميع الأصعدة وليس على مستوى القمم فقط.

وأضاف في تصريحات للإخبارية أن المملكة تتحرك على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل في كافة المجالات الإنسانية والعلمية والثقافية والحضارية، مما جعلها رائدة في العمل الدولي والدبلوماسي.

وأوضح أن العالم يشعر بحركة حيوية في منطقة الشرق الأوسط تقودها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة في القمة القادمة تسعى إلى التكتل والتعاون في كافة المجالات مع الدول العربية، للعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها أوروبا الجديدة طبقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان.