باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية: إسرائيل تحاول بشتى الوسائل استكمال السيطرة على شمال غزة

أكد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد “خليل الحلو”، أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق والوسائل الممكنة استكمال السيطرة على شمال قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية بشأن الأحداث في قطاع غزة، ولم تستمع إلى الأطراف الفلسطينية أو حتى الجهات الإقليمية الفاعلة في الملف الفلسطيني.

وأوضح أن المعارك الضارية في شمال قطاع غزة، نتج عنها سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.