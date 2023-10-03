باحث في الطاقة المتجددة: لدينا أكثر من نموذج للطاقة المتجددة في مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية

أكد الباحث في الطاقة المتجددة “أحمد الغامدي”، أنه يوجد أكثر من نموذج للطاقة المتجددة في مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن كل نموذج من النماذج الموجودة يعبر عن حل معين للطاقة المتجددة كالحلول التقنية والحلول الفنية بالإضافة إلى حلول دمج الطاقة.

وبين أن المؤتمر يهدف إلى المساعدة في التحول في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.