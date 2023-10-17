باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل أخذت الضوء الأخضر الكامل من الغرب وأمريكا ووضعت شروطًا تعجيزية لإدخال المُساعدات إلى غزة

أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور “أحمد سيد أحمد”، أن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر من الغرب والولايات المتحدة لتفعل ما تشاء في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية انحازت بجانب إسرائيل على حساب القضية الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل تضع شروطا تعجيزية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، منها تحديد عدد معين من الشاحنات وتفتيش تلك الشاحنات، إضافة إلى الحصول على معلومات عن الرهائن.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف العنيف من قبل القوات الإسرائيلية.