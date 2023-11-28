باحث في العلاقات الدولية: استخدام إسرائيل القوة لتحرير الرهائن هي تجربة فاشلة وهذا ما جعلها تقبل الهدنة

أكد الدكتور “أحمد سيد أحمد” أستاذ العلاقات الدولية، أن استخدام إسرائيل للقوة في تحرير الرهائن هي تجربة فاشلة.
وأوضح في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن ما جعل إسرائيل تقبل بالهدنة في غزة هو فشلها في إعادة الرهائن عن طريق استخدام القوة.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الكثير من أوراق الضغط لتمارس دورا مهما في وقف الحرب على غزة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 67.
فيديو | الباحث في العلاقات الدولية، د. أحمد سيد أحمد لـ #هنا_الرياض: استخدام إسرائيل القوة لتحرير الرهائن هي تجربة فاشلة وهذا ما جعلها تقبل الهدنة pic.twitter.com/j3npkysn1v
— هنا الرياض (@herealriyadh) November 27, 2023