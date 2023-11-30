باحث في العلاقات الدولية: لدى السعودية القوة البشرية والأفكار والإمكانات ما يسهل عليها استضافة المناسبات والمعارض الدولية

أكد الدكتور “أحمد المعيدي” الباحث في العلاقات الدولية، أن المملكة العربية السعودية لديها من القوة البشرية والأفكار والإمكانات ما يسهل عليها استضافة المناسبات والمعارض الدولية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030، تهدف بشكل أساسي إلى ربط السعودية بالاقتصاد العالمي، وهو ما تعمل الرؤية على تحقيقه.

وأشار إلى أن المملكة باتت قادرة على اسضافة أهم وأكبر الفعاليات العالمية، بفضل حجم التطورات الهائلة في كافة القطاعات.