باحث في تاريخ الجزيرة العربية: بلدة “سدوس” زارها العديد من الشخصيات عبر التاريخ

قال “عبد المحسن بن معمر” الباحث في تاريخ الجزيرة العربية، إن أول من ذكر “سدوس” هو “محمد بن إسحاق الحربي” من خلال حديثه عن العمود الموجود في سدوس ووصفه بأنه بناء قديم عجيب مبني من قطع صخرية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أن “لويس بيلي” جاء من الكويت ومكث في “سدوس” ثلاثة أيام وتكلم عن بقايا القصر ورسم العمود وذكر مقاساته.

وأوضح أن الشيخ “عبد الله بن عبد العزيز العنجري” مر بسدوس وذكر أنه بناء قديم وفيه حجارة ضخمة وفيه كتابات قديمة.

وأشار إلى أن العمود سقط ولكنه قام بتصميم مجسم مقارب له ووضعه في منطقة بمدخل سدوس كنموذج لعمود سدوس.

وأكد أنه كتب تقرير عن عمود سدوس وترجم فيه ما ذكره “لويس بيلي” عن العمود وذكر حديث علماء المنازل والديار عن سدوس.