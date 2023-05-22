لقاء

باحث في مجال طب الفضاء: تجربتنا تهدف إلى دراسة تأثير بيئة الفضاء على جسم الإنسان (فيديو)

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 22 مايو 2023 - 11:17 صباحًا

قال الدكتور “بدر شيرة” الباحث في مجال طب الفضاء إن المملكة تسعى من خلال رحلة استكشاف الفضاء التي أطلقتها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها دراسة تأثير بيئة الفضاء منخفضة الجاذبية وعالية الإشعاع على الجنس البشري.

وأضاف في تصريحات لـ ” الإخبارية ” أن الدراسة بالتحديد ستكون عن هيكلية الدماغ في الفضاء ومستوى تدفق الدم له، بالإضافة إلى كهربائية الدماغ، والضغط داخله، بواسطة أجهزة حديثة بعضها يستخدم لأول مرة في الفضاء.

وأوضح أنه يتم دراسة الإشارات الموجودة في الدم والتي تعبر عن صحة الدماغ، من خلال جمع العينات في البداية ومن ثم عمل التجربة على الأرض قبل الانطلاق، لتوفير عينة مبدئية لتتم مقارنتها مع العينات الأخرى، بالإضافة إلى دراسة مدى تكيف الجسم بعد العودة من الفضاء.

الوسوم
صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 22 مايو 2023 - 11:17 صباحًا
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

زر الذهاب إلى الأعلى