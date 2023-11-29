باحث في مركز الأمن الأمريكي: واشنطن تواجه تحديات بشأن تواجد قواتها في الشرق الأوسط وتحمُّل نفقات وزارة الدفاع

أكد الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد “جوناثان لورد”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تحديات كبيرة بشأن تواجد قواتها في الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن نفقات وزارة الدفاع الأمريكية زادت بشكل ملحوظ نتيجة لقرارات الإدارة الأمريكية بتوجيه الدعم لإسرائيل.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا كبيرة بسبب الدعم غير المشروط لتل أبيب، بالرغم من خرق إسرائيل لقواعد القانون الدولي والإنساني.