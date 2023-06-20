باحث في مركز الأهرام للدراسات: دعم المملكة الإنساني للسودان لم يقتصر على الـ 100 مليون دولار التي قدمتها بل أنشأت مركزا خاصا لإيصال المساعدات

قال “صلاح خليل” الباحث في مركز الأهرام للدراسات، إن دعم الممكلة الإنساني للسودان لم يقتصر على المئة مليون دولار التي قدمتها، بل أنشأت مركزا خاصاً لإيصال المساعدات إلى الشعب السوداني.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة العربية السعودية لم تدخر جهداً في إغاثة الشعب السوداني، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية اللازمة، من أجل التخفيف من المعاناة التي يعانيها.

وأكد أن المملكة بفضل الدبلوماسية الرشيدة التي تتمتع بها دون عن غيرها استطاعت فرض عملية سلام وإن كانت مؤقتة بين الأطراف المتنازعة في السودان.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل وصول المساعدات إلى الشعب السوداني، منها استمرار طرفي الصراع في الاقتتال دون الالتفات إلى الجانب الإنساني، ومراعاة حقوق الشعب السوداني.

ودعا كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى تحكيم صوت العقل، والنظر بعين الاعتبار إلى حقوق الشعب السوداني، وحاجته إلى الأمن والأمان والاستقرار.