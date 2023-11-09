باحث في معهد دول الخليج: واشنطن لا تمارس ضغوط كافية على إسرائيل لوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. وموقفها قد يتبدل

أكد الباحث في معهد دول الخليج “حسين أبيش”، أن واشنطن لا تمارس ضغوطا كافية على إسرائيل من أجل وقف الحرب على غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل وتدعم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في موقفها تجاه غزة.

وأوضح الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف على القطاع، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية بطريقة كافية.