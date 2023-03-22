بادليكس تفتتح فرعاً جديداً في المملكة العربية السعودية

المناطق_الرياض

كشفت بادليكس، مفهوم البادل الفريد، عن افتتاح فرعها الجديد في حي التعاون بالرياض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فرع العلامة الأول في المنطقة بدبي، ما دفعها إلى توفير وجهة استثنائية في المملكة العربية السعودية.

وتستعد بادليكس لبناء وتشغيل عدد كبير من نوادي البادل لتصبح الشركة الرائدة في السوق ضمن الشرق الأوسط. ويوفر الفرع الجديد، تجربة فريدة في قلب العاصمة الرياض تشجع المجتمع على اتباع نمط حياة أكثر صحة.

ونظمت بادليكس، المعروفة أيضاً باسم ذا سوشال راكيت كلوب، حفل افتتاح كبير في 17 مارس بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وأفراد مجتمع اللياقة في الرياض، لتفتتح أبواب الفرع الجديد أمام جميع الزوار في اليوم التالي. ويهدف النادي الجديد إلى تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة، ويضم ثلاثة ملاعب متطورة، وقاعة عامة، وركناً يشمل مضارب وملابس مخصصة للبادل، بالإضافة إلى مطعم للمأكولات والمشروبات يركز على تقديم المأكولات والمشروبات الصحية. وتتميز جميع المرافق باللونين الأزرق والأخضر الخاصين بالعلامة.

ويمثّل افتتاح نادي التعاون أولى الخطوات ضمن خطة العلامة الطموحة للتوسع في المملكة، والتي تهدف إلى إطلاق ما يزيد عن 300 ملعب في أنحاء المملكة هذا العام. وستلعب بادليكس دوراً رائداً في نشر رياضة البادل في أنحاء المنطقة، من خلال إطلاق ملاعب وأندية يسهل الوصول إليها أمام جميع أفراد المجتمع، ومصممة لتوفر مساحات اجتماعية تشجع الناس على النشاط والتواصل من خلال الرياضة. كما تلتزم بادليكس بتشجيع الأفراد في المملكة العربية السعودية والعالم على اتباع أنماط حياة صحية، انطلاقاً من منهجيتها التي تقوم على إضافة طابع اجتماعي ومرح على الأنشطة الرياضية. وتنسجم أهداف العلامة مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع السكان والمقيمين على اعتماد نمط حياة أكثر استدامة ونشاطاً، ويساهم انتشار نوادي البادل الجديدة في إلهام الجيل الجديد من الأفراد لممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريستيان ويلهامسون، الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأعمال في بادليكس: “يسرنا افتتاح أول نادي للبادل في الرياض. وتحظى المملكة العربية السعودية بمكانة خاصة لدي بفضل السنوات المميزة التي قضيتها كلاعب كرة قدم هنا. وستلعب خططنا الطموحة دوراً محورياً في رسم مستقبل رياضة البادل في المملكة السعودية والمنطقة. وتقوم فلسفتنا على إضافة المرح إلى ممارسة التمارين الرياضية، لأننا نرى أن البادل وجميع الرياضات يجب أن تركّز على الاستمتاع والنشاط والشعور بالرضا أثناء ممارستها”.

ومن جهته، قال سامي الجابر، الشريك في بادليكس: “يسعدني إطلاق بادليكس في المملكة العربية السعودية. أنا من أشد المعجبين برياضة البادل، وأنا متأكد من أن الجميع سيحبون هذه الرياضة بقدر ما أحبها. وتتميز هذه الرياضة بسهولة تعلمها والمرح الذي تقدمه خلال لعبها إلى جانب فوائدها المذهلة، وأعتقد بأن البادل هي الرياضة المثالية التي تشجع الشباب والجميع على اللعب والاستمتاع وتحقيق أسلوب حياة أكثر صحة”.

ويمكن إجراء الحجوزات في نادي بادليكس من خلال تطبيق سيتبوينت، وتبدأ الأسعار من 220 ريال سعودي لحجز ملعب واحد لمدة ساعة كاملة.

لمحة حول بادليكس

بادليكس هي إحدى أشهر علامات البادل العالمية التي تركز على دعم أسلوب الحياة الصحي من خلال جعله أكثر مرحاً وسهولة. وتلتزم العلامة بتشجيع الأفراد على الحركة من خلال توفير الوصول إلى رياضة البادل أمام الجميع. وتأسست بادليكس في السويد عام 2018 وتمتلك فروعاً منتشرة في دول الشمال والشرق الأوسط والصين.