بارقة أمل لعلاج «مصابي الشلل» وإصلاح العمود الفقري

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نجح علماء في التوصل إلى طريقة لإصلاح الألياف التالفة في العمود الفقري، التي لا تصلح نفسها بعد إصابة كبيرة، في خطوة ثورية نحو علاج الشلل.

وقد تمكن فريق العلماء، من إمبريال كوليدج لندن في إنجلترا، من تحفيز تجديد الألياف المحورية في العمود الفقري للفئران بعد ثلاثة أشهر من تعرضها لإصابة مدمرة في العمود الفقري، تركتها غير قادرة على المشي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الأطباء من إصلاح هذه الألياف في العمود الفقري، وفتح الباب أمام مزيد من البحث لإصلاح الضرر الناجم عن إصابة الحبل الشوكي (SCI).

وفي حين أن العلاج الطبيعي وأشكال العلاج الأخرى يمكن أن تساعد المصابين على استعادة بعض الوظائف ببطء، إلا أنه لا توجد طرق موثوقة لإصلاح العمود الفقري التالف وعلاج الشلل المرتبط بإصابات النخاع الشوكي.

وفي دراسة نُشرت في مجلة PLOS، اختبر الباحثون ما إذا كان الجزيء TTK21 يمكن استخدامه لتنشيط تجديد المحور العصبي في الفئران التي تعاني من إصابات في النخاع الشوكي، وفقاً لروسيا اليوم.