بارما يصعد مجددا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي

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عاد بارما لبطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد غياب 3 سنوات، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه باري، اليوم الأربعاء، بدوري الدرجة الثانية.

ويتربع بارما، على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، حيث ضمن صعوده للدرجة الأولى، مستفيدا من خسارة فينيتسيا، صاحب المركز الثالث، 2 / 3 أمام مضيفه كاتانزارو في نفس اليوم.

ويبعد بارما بفارق 7 نقاط أمام فينيتسيا، مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم.

وقضى بارما عصره الذهبي خلال حقبة التسعينيات، التي شهدت تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مرتين، قبل أن تؤدي المشاكل المالية لإفلاسه ويهبط للدرجات الأدنى في الدوري الإيطالي.

وكان بارما تمكن من العودة للدرجة الأولى عام 2018، غير أنه هبط مرة أخرى للدرجة الثانية عام 2021.

من جانبه، أنعش فريق كومو، المملوك جزئيا للنجمين المعتزلين الفرنسي تيري هنري والإسباني سيسك فابريجاس، آماله في الصعود للدرجة الأولى أيضا، بفضل فوزه 2 / 1 على ضيفه سيتاديلا.

ويتواجد كومو، الذي أجرى إصلاحات مالية أيضا بعد إفلاسه في وقت سابق، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، المؤهل للعب في الدرجة الأولى، حيث يتفوق بفارق 4 نقاط أمام فينيتسيا.

يذكر أن متصدر ووصيف دوري الدرجة الثانية، يصعدان مباشرة للدرجة الأولى، فيما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن ملحق التأهل.