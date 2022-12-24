باريس.. اعتقال 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 ضابطا

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أعلن مدير شرطة باريس لوران نونيز، اعتقال 11 شخصا يوم السبت، خلال أعمال شغب في تظاهرة للأكراد في باريس، وإصابة أكثر من 30 عنصرا من ضباط إنفاذ القانون.