“باريس سان جيرمان” يعلن عودة مبابي لتدريبات الفريق

وقال النادي في بيانه: “بعد نقاشات بناءة جدا وإيجابية بين “باريس سان جيرمان” وكيليان مبابي، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية، لهذا الصباح (الأحد)”.