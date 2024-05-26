باريس سان جيرمان يهزم ليون ويتوج بكأس فرنسا في ليلة وداع مبابي

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توج باريس سان جيرمان مساء السبت بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ليون 2 /1، في المباراة النهائية للبطولة.

ونجح باريس سان جيرمان في استعادة اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2021، ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب التاريخي للفائزين بالمسابقة، في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي الذي سيغادر الفريق بعد نهاية عقده، وسط تكهنات بانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 55 سجل جاك أوبراين الهدف الوحيد لفريق ليون.