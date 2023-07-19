باريس يبدأ الهجوم على مبابي: لن تلمس كرة القدم مجدداً

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بدأ صبر باريس سان جيرمان ينفد تجاه نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي يرفض الخروج من النادي هذا الصيف أو توقيع عقد جديد، إذ كشف موقع “ذا أثلتيك” أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية تخطط لإبعاد مبابي من التدريبات الجماعية وارساله إلى المدرجات طوال الموسم المقبل إذا لم يوافق على شرطها.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان الشهر الماضي أنه لن يفعل بند تمديد السنة الثالثة في عقده مع النادي والذي وقعه شهر مايو 2022، إذ يرغب بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري في قرار فسرته مصادر إعلامية فرنسية بأنه جاء من أجل الحصول على مكافأة الولاء في العقد والبالغة 40 مليون يورو.

ووفقاً للموقع الشهير الذي قال: سيسافر مبابي مع باريس إلى اليابان في جولته الآسيوية يوم 22 يوليو الجاري وإذا لم يتم حل الموضوع خلال تلك الفترة فإن النادي سيبدأ خطته من أجل الضغط على اللاعب والذي أمامه خياران الأول التمديد والثاني الانتقال في هذا الصيف، إذ رفض ناصر الخليفي استمرار مبابي الموسم المقبل وخروجه مجاناً.

وأتبع: سيستبعد مبابي من تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية، وسيتم إرساله إلى المدرجات ولن يكون ضمن الفريق، وذلك ضمن خطة النادي لمعالجة قضية اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 وهداف النسخة الأخيرة.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بنظام الإعارة من مواطنه موناكو، قبل أن تتحول تلك الخطوة إلى انتقال دائم بعد ذلك التاريخ بعام لقاء 180 مليون يورو جعلته ثاني أغلى لاعب في التاريخ خلف زميله في الفريق البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.