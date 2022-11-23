باستثمارات 17 مليار ريال.. أمير المدينة المنورة يدشن مشاريع الوطنية للإسكان

المناطق_ المدينة المنورة

دشّن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مشروع مجتمع “المكيمن السكني”، أحد مجتمعات الشركة الوطنية للإسكان المنفذة حديثًا بالتعاون مع أمانة المنطقة.

كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات عدد من المشاريع في ضاحية الدار ومجتمع الغروب بين الشركة الوطنية للإسكان، وعدد من المطورين العقاريين.

ويأتي مشروع مجتمع المكيمن على مساحة تتجاوز 3.4 مليون متر مربع، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، واستلهم اسمه من جبل المكيمن الأحمر الذي يمثل أحد أجزاء جبل جماء تضارع وينحدر منه وادي المكيمن، وهو ما يمثل جزءًا من تاريخ وهوية المدينة المنورة.

كما شهد الحفل إطلاق عدد من مشاريع ضاحية الدار على مساحة تزيد على 1.5 مليون متر مربع، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لأكثر من 30 ألف نسمة، وذلك في إطار جهود الشركة في زيادة المعروض العقاري.

ووقعّت الشركة الوطنية للإسكان، 10 اتفاقيات بإجمالي استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال، مع كلٍ من شركة الأولى لتطوير العقارات، والورود للاستثمار العقاري، وتلال العقارية، وسمو العقارية، ودار وإعمار للتطوير العقاري، ومايا للتطوير والاستثمار العقاري، والدار للتطوير العقاري، وفيصل عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري، والعالمية للتطوير العقاري، وذلك لتطوير البنية الفوقية لمجتمع المكيمن وضاحية الدار.

في حين وقعت الوطنية للإسكان اتفاقية مع شركة الاجتياز للمقاولات بهدف تطوير البنية التحتية لمجتمع الغروب، والذي يقدر إجمالي الاستثمار فيه بأكثر من 8 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، إن الشركة مستمرة بتنمية القطاع العقاري بالمدينة المنورة، من خلال المشاريع السكنية باستثمارات تتجاوز 17 مليار ريال وبحجم معروض عقاري يتجاوز 20 ألف وحدة، على مساحة تتجاوز 9.7 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة في كلٍ من مجتمع المكيمن، والغروب، وضاحية الدار ومجتمع لؤلؤة الديار.

وأشار إلى أن المشاريع السكنية ترتكز على معايير أنسنة المدن والضواحي والمجتمعات في خطوة تسهم في خلق مجتمعات عمرانية مستدامة.