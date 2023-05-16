باستخدام التقنيات المبتكرة.. “الزراعة” ترعى اتفاقية لتوسيع الإنتاج الغذائي بالمملكة

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رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع اتفاقية بين شركتي “جرين كورب” و”مزارع بادية”، تهدف للتوسع في الإنتاج الغذائي المستدام في المملكة ومنطقة الخليج.

وتستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الوزارة، تعزيز التعاون المشترك، وتطوير قطاع الإنتاج الغذائي، من خلال العمل على توسيع نطاق التقنيات الزراعية المبتكرة والمستدامة، وتطوير إنتاج الخضراوات والفواكه، باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، واتّباع طرق الزراعة المستدامة والتقنيات المبتكرة.

وتعمل “جرين كورب” من خلال الاستحواذ على حصة في “مزارع بادية”، على التوسع في نطاق نماذجها المتطورة للإنتاج الزراعي في المملكة؛ ما يعزز فرص الإنتاج الغذائي في المنطق، لا سيما أن “مزارع بادية” تُعد الشركة الزراعية العمودية الأولى من نوعها في دول الخليج المعنيّة بزراعة منتجات ذات جودة عالية.

وترجع أهمية الاتفاقية إلى استخدام “مزارع بادية” أحدث التقنيات الزراعية، المتمثلة في إنتاج فواكه وخضراوات مغذية، فيما تُعد “جرين كورب” شركة رائدة في مجال الاستثمار، من خلال عملها على تطوير مشاريع إنتاج غذائي مستدام في منطقة الخليج العربي.