باستخدام 5 زوارق مسيرة.. روسيا تحبط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية في البحر الأسود

وأكدت الدفاع الروسية على أن كييف لا تنفك عن استخدام الأساليب الإرهابية، والتي يأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.