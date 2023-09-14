باستخدام 5 زوارق مسيرة.. روسيا تحبط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية في البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكراني باستخدام 5 زوارق مسيرة لاستهداف سفينة الدوريات «سيرغي كوتوف» التابعة لأسطول البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم، إن أوكرانيا نفذت محاولة للهجوم على سفينة الدوريات «سيرغي كوتوف» التابعة لأسطول البحر الأسود باستخدام 5 زوارق مسيرة، مشيرة إلى أنه أثناء صد الهجوم تم تدمير الزوارق المسيرة الخمسة، التابعة للعدو بنيران السفينة.
وأكدت الدفاع الروسية على أن كييف لا تنفك عن استخدام الأساليب الإرهابية، والتي يأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.